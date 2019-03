Famosa blogger americana rendida à Madeira

A famosa blogger norte-americana Stella Light, de 25 anos, veio à Madeira e ficou rendida aos encantos da ilha.

Conhecida por promover e encorajar os seus cerca de 65 mil seguidores do Instagram a seguir uma dieta vegana, a jovem natural da cidade de Philadelphia, cidade do estado da Pennsylvania, ‘lutou’ aos 18 anos para sair do mundo das drogas, tendo desde então criado um canal de Youtube, e mais tarde uma conta na rede social Instagram, a fim de inspirar outros a seguir o seu exemplo: ter hábitos de comida saudável.

A blogger que gere a página ‘Stella The Light’ aproveitou para divulgar e difundir o que de melhor podemos encontrar e fazer na Região, sem deixar passar em claro a visita ao emblemático Mercado dos Lavradores. De resto, a norte-americana deixou o convite, nesta sua passagem pela Madeira, para que muitos venham conhecer a Pérola do Atlântico, e prova disso foram as suas visitas à Ponta Delgada, Pico do Areeiro, Pico Ruivo, Paul do Mar, Achadas da Cruz e ainda Santana, sem esquecer a promoção dos produtos regionais.

“A Madeira roubou o meu coração” é uma das muitas frases que Stella Light escreveu sobre a Região, numa das diversas publicações que postou sobre uma ilha que possibilitou à norte-americana em fazer caminhadas, algo que a própria confessou amar.