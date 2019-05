Fado para ouvir na voz de Sofia Ferreira

A fadista Sofia Ferreira actua, no dia 23 de Junho, pelas 20 horas, na ‘The Old Pharmacy, espaço da Ponta do Sol que retomou as noites de fado.

A artista será acompanhada por Emanuel Faria na viola clássica, Miguel Marques no baixo e Pedro Marques na guitarra portuguesa.

Antes disso, Sofia Ferreira sobe ao palco da Feira do Livro, no dia 29 de Maio, pelas 21 horas, com o projecto ‘Fado das Quinas’.

No dia 8 de Junho, a fadista viaja até Jersey, juntamente com o Fado das Quinas, para ‘Uma Grande Noite de Fados’. O espectáculo realiza-se no Mayfair Hotel St. Helier, pelas 19h30.

Recorde-se que Sofia Ferreira lançou, este ano, um ‘single’ original, intitulado ‘Minha Voz’, sendo este um poema do fadista português Gonçalo Salgueiro, cujos arranjos musicais e a produção são da autoria do madeirense Marino de Freitas.