Fadista madeirense Sofia Ferreira leva a sua ‘voz’ à Ribeira Brava

Sofia Ferreira acabou de lançar um ‘single’ original, intitulado ‘Minha Voz’, e prepara-se para levar um pouco do seu fado à Ribeira Brava, que celebra o seu 557 aniversário, onde irá actuar, no dia 17 de Março, pelas 20h30, no Adro da Igreja.

Através da sua página de facebook, a fadista madeirense agradeceu a todas as pessoas que, em apenas três semanas, fizeram com o que o vídeo da música original tivesse mais de 8000 visualizações e 107 partilhas.

Sofia Ferreira acredita, por isso, que está no caminho certo e garante que irá continuar a trabalhar “arduamente todos os dias e com as pessoas mais indicadas” para aprender ainda mais sobre Fado” e, assim, superar as suas expectativas, assim como as do público.

Sofia Ferreira é acompanhada por Pedro Marques na guitarra portuguesa, Emanuel Faria na guitarra clássica e Miguel Marques no baixo acústico.

Recorde-se que o tema ‘Minha Voz’ é um poema do fadista português Gonçalo Salgueiro, sendo que os arranjos musicais e a produção são da autoria do madeirense Marino de Freitas.