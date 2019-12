Faça uma ronda pelas Lapinhas na sua ‘Hora da Boa Vida’

Antigamente, os madeirenses dedicavam alguns dias da quadra natalícia para, em grupo, com a família e amigos, percorrerem e apreciarem os presépios que se apresentavam nas várias casas ou expostos em igrejas e capelas, públicas e privadas. Porque não seguir-lhe os passos?

Nesta ‘Hora da Boa Vida’ relembramos que a Casa-Museu Frederico de Freitas (tutelada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura) acolhe, até ao dia 18 de Janeiro, a exposição temporária ‘O Natal na Casa da Calçada’. Uma iniciativa com cerca de 10 anos, que tem por objectivo reavivar a antiga tradição da ronda pelas Lapinhas.

Se gosta de presépios ou precisa de avivar o espírito natalício, na Casa-Museu poderá encontrar interessantes e variados presépios, de origem regional e nacional, datados dos séculos XVIII, XIX e XX, e que são montados pelos diversos espaços da Casa da Calçada.

A visita aos presépios na Casa-Museu Frederico de Freitas é gratuita e poder ser feita de terça a sábado, entre as 10h00 e as 17h30. Aos domingos e feriados a Casa-Museu encontra-se encerrada. As visitas guiadas realizam-se para grupos, com o mínimo de 6 pessoas, mediante marcação prévia através dos Serviços Educativos do museu.

Merecem especial realce as imagens do Menino Jesus entronizado em escadinhas, as caixas de presépio do século XVIII e XIX e o grande presépio de rochinha.

As escadinhas e as rochinhas (lapinhas) são duas tipologias específicas de presépios que se afirmam na Madeira a partir do século XVIII e que evoluem ao longo do século XIX, até aos nossos dias.

As escadinhas, são armadas como pequenos altares sobre mesas enfeitadas. O seu objectivo é a entronização da imagem do Menino Salvador que abençoa o mundo, e se apresenta sob um arco florido, entre searinhas, frutas, brindeiros e “pastores”.

Por sua vez a rochinha é armada como um cenário à imagem da orografia da Ilha; apresenta montes, escalonados em socalcos, rasgados por linhas de água e repletos de vegetação. Ocupa o espaço do Jardim de Inverno e integra peças de variadas dimensões que se desdobram em cenas de temática religiosa, relacionada com a infância de Jesus. A visão profana entra pela mão dos pastores que representam a população local nos seus múltiplos ofícios e afazeres quotidianos.