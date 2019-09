Experimente o nosso doce de pêra passa em rum e mel-de-cana!

Strudel de Pêra Passa em Rum e Mel-de-Cana

Ingredientes:

- 4 folhas de massa filo

- 1 boião de Pêra Passa em Rum e Mel-de-Cana

- 3 colheres de sopa de amêndoa laminada

- 2 colheres de sopa de passas

- 2 colheres de sopa de manteiga derretida

- 1 colher de sobremesa de canela

- açúcar em pó q.b.

Modo de preparação:

Comece por estender uma folha de massa filo sobre papel vegetal e pincele-a com a manteiga. Cubra-a com outra folha, pincelando-a também, e repita este procedimento nas restantes duas folhas. Espalhe o doce de pêra passa pela massa, bem como as passas, e polvilhe com a canela. Enrole como se fosse uma torta, pincelando as bordas com a manteiga para ficarem bem fechadas. Leve ao forno previamente aquecido a 180°C até ficar dourado. Quando arrefecer ligeiramente, polvilhe com o açúcar em pó e a amêndoa laminada. Corte-a em fatias largas e sirva.

