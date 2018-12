Estreia da JD Sports no Funchal foi um “sucesso”

No passado sábado, dia 15 de Dezembro, que abriu a 18.ª loja da JD Sports em Portugal, desta vez a sua estreia nas ilhas. O Madeira Shopping conta agora com a primeira loja da marca no arquipélago.

Com um total de 381 m², 293 m² dos quais dedicados ao espaço de vendas, a loja está localizada no Centro Comercial Madeira Shopping e conta com 22 colaboradores.

A festa de abertura contou com o DJ Ameriko Nunez, bailarinos de hip hop e break dance, hospedeiras a distribuir merchandising e ainda um sorteio em que o vencedor levou para casa 12 pares de ténis.

Desde 1981 que a JD Sports tem introduzido no mercado colecções exclusivas, sendo referência global na área de ‘sports fashion’. Roupa de homem e mulher e calçado de homem, mulher, júnior, criança e bébé das principais marcas do mercado, assim como das marcas próprias, Supply & Demand e Pink Soda, podem ser encontradas pelos madeirenses nesta loja que acompanha as tendências da moda urbana e ‘lifestyle’.