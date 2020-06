Estrada Nacional 2 - à descoberta do interior de Portugal

Não tem os quase 4000 km da mítica auto-estrada norte-americana, contudo já foi considerada pela publicação de viagens ‘Frommer’s’ como um dos melhores destinos turísticos a visitar, com honras de apresentação no popular programa Good Morning América em 2019.

Assim, porque não partir à descoberta do interior do próprio nosso país ao longo dos 738 km da Estrada Nacional 2, de Trás-os-Montes ao Algarve? É uma oportunidade única para conhecer a nossa cultura, as deslumbrantes paisagens do interior das imponentes serras às imensas planícies, a gastronomia e os vinhos das várias regiões demarcadas e as suas gentes, sem as quais um país não o é.

Este circuito de 6 dias inclui o acompanhamento de um experiente Guia durante toda a viagem e parte de Chaves em direção ao Sul com paragens em Vidago, Vila Real, Régua, Lamego, Viseu Molelos, Tondela, Santa Comba Dão, Penacova, Góis, Pedrogão Grande, Sertã, Vila De Rei, Abrantes, Ponte de Sor, Montargil, Mora, Montemor-o-Novo, Évora, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde, Almodôvar, São Brás de Alportel, terminando em Faro.

Entre as muitas visitas do programa destacamos a visita com prova numa adega cooperativa, o Museu do Douro, o Fluviário de Mora, a Capela dos Ossos em Évora e um lagar de azeite com prova dos mesmos.

Este programa tem partidas previstas a partir de Lisboa, Coimbra ou Porto a 19 de Julho, 2 e 23 Agosto, 13 Setembro e 4 Outubro com preços desde 750€ por pessoa em quarto duplo e 940€ em quarto individual (referentes à partida de 4 de Outubro).

Estão incluídos o transporte em moderno autocarro de turismo, acompanhamento de um experiente Guia privativo durante todo o percurso, 5 noites de estadia c/pequeno-almoço em hotéis de 4 estrelas, 9 refeições incluindo bebidas, 14 visitas de acordo com o programa, taxas hoteleiras de turismo e serviço e Seguro. Não estão incluídas passagens aéreas de/para Funchal, despesas de reserva, serviço de bagageiro, extras pessoais e outros serviços não mencionados.

Esta é uma oferta limitada, sujeita a disponibilidade e a um número mínimo de participantes.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]