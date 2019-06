Estilista Fátima Lopes avalia gastronomia madeirense

A estilista madeirense Fátima Lopes foi esta quarta-feira, uma das juradas do concurso de gastronomia inserido no programa da TVI, ‘Você na TV’.

Convidada por Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha, Fátima Lopes trocou a moda pelos tachos e foi avaliar os pratos tipicamente madeirenses, confeccionados pelas duas equipas (chicharros fritos com bolo do caco e peixe espada à madeirense).

Além de ter falado da riqueza da gastronomia regional, como a espetada, o bolo do caco, o peixe-espada preto, as lapas e o milho frito, Fátima fez questão de salientar o orgulho em ser madeirense “de coração e alma” , evidenciando ainda o seu patriotismo.

Visivelmente satisfeita com os projectos profissionais que a ligam à Região, e que o DIÁRIO já avançou em primeira mão, a designer não escondeu a sua satisfação pela criação dos uniformes para o Savoy Palace, no Funchal, hotel que deverá abrir ao público no próximo mês de Julho.