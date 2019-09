Este sábado, a “Camioneta Mágica” vai ao teatro!

Este sábado, não percas a oportunidade de ir ao teatro com a “Camioneta Mágica” e a Flow. Embarca nesta aventura que promete muita alegria e muita risada!

Sábado, dia 28 de setembro, entre as 11h30 e as 12h30, esperamos por ti na Praça Central do Forum Madeira, para momentos com a Flow que irá levar a Camioneta Mágica ao Teatro.

Já no domingo, no horário dos costume, a Vanusca e as Amigas da Pequenada, através das suas histórias, irão levar-te a lugares imaginários onde tudo pode acontecer! A Vanusca é encantadora e as Amigas da Pequenada são as suas grandes companheiras e vivem bem pertinho dela, lá no Mundo dos Sonhos!

Não percas a boleia da “Camioneta Mágica”, neste fim-de-semana, e encerra este mês de setembro da melhor forma possível!

