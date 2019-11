Este sábado, a animação está de volta à Babel Diskool, no Entreposto da Cancela, por cima da bomba de gasolina!

Contamos com a actuação de diversos artistas da nossa terra, a partir das 21h, em mais uma edição do programa “Músicas do Arco da Velha”, da Rádio Festival e temos a certeza que a alegria e a diversão não irão faltar.

Está convidado para assistir ao programa em directo, entre as 21h e as 24h e a vir fazer a festa connosco! Logo depois, não pode perder a incrível performance do DJ Amériko Nunez, que promete levá-lo ao rubro com as melhores sonoridades do momento!

Se ainda não conhece o nosso espaço, aproveite esta oportunidade, faça-nos uma visita e verá que o seu fim-de-semana ganhará outra vida!

Ao seu dispor, temos um amplo salão de jogos onde pode passar bons momentos e também uma grande variedade de bebidas, desde whiskys e champanhes raros, bons runs, colecções completas de tequilas e cerca de 70 variedades de gins e cocktails, para que não lhe faltem opções na hora de escolher.

Esperamos por si!

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço

Tel: 968 572 777

[email protected]

Facebook

Aberto todos os dias da semana das 20h às 6h.

*Seja responsável, beba com moderação.