Este Renault Clio 1.5 DCI Van Confort está à venda por 8.750€

Este Renault Clio 1.5 DCI Van Confort a gasóleo está a venda por 8.750€, no Megamotor, e já com IVA incluído!

É uma viatura comercial, em bom estado, facturada com Iva e ideal para empresas. Com motor 1.5 DCI, 75 cavalos de potência e 93 mil quilómetros, é muito económica e confiável.

Versão com ar condicionado, computador de bordo, vidros eléctricos, fecho central com comando, rádio com entrada USB, Bluetooth, entre outros.

Possibilidade de retoma. Garantia de 12 meses por mútuo acordo.

Financiamento desde 116,04 euros por mês, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa.

Megamotor

Contactos:

291934107

Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz, Caniço

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 19h e ao sábado das 9h às 18h.

Domingo: Encerrado