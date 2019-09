Estamos em contagem decrescente para aquela que promete ser a melhor noite de sempre!

Dia 14 de setembro esperamos por si, no Reguilha Bar, para uma noite super animada, onde o rock vai ganhar terreno. Destaque para a actuação da banda Aoakaso que promete tornar esta noite ainda mais especial, trazendo à ribalta as melhores sonoridades de sempre. Contaremos também com a presença do Grupo Motard’s Unidos, agora queremos assegurar que você não vai faltar! Dia 14, contamos consigo, com a sua família e com o seu grupo de amigos!

Junte-se a nós numa altura em que já estamos praticamente a rebentar os cartuchos finais deste verão 2019!

Aproveite para saborear os nossos picados de carne, marisco ou as doses de lapas.

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

