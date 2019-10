Esta semana mostramos-lhe mais uma vez a versatilidade do mel-de-cana, desta vez como ingrediente de um prato principal

Ingredientes:

- 1 peça de fiambre de porco com cerca de 2 kg

- chávena de Mel-de-Cana clássico ou biológico Ribeiro Sêco

- sumo de 2 laranjas

- 1 colher de sopa de mostarda

- pimenta preta q.b.

Modo de preparação:

- Comece por fazer alguns cortes transversais na gordura do fiambre, e coloque num tabuleiro de ir ao forno.

- Coloque numa panela o sumo de laranja com o mel, a mostarda e a pimenta, e leve ao lume até ferver. Regue o fiambre com este molho.

- Coloque o tabuleiro no forno, previamente aquecido a 180°C, durante cerca de 20 minutos.

- Quando retirar do forno, deixe-o arrefecer um pouco e corte em fatias. Pode acompanhar com arroz basmati ou apenas com legumes salteados.

