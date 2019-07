Está à procura de carro novo ao melhor preço?

Selecionamos sempre as melhores marcas ao melhor preço, para que na hora de comprar carro novo, possa fazê-lo de acordo com as suas necessidades e a sua carteira, obviamente!

Dê uma vista de olhos nos veículos que selecionamos criteriosamente para si:

1ª foto

AUDI A3 1.6 TDI CABRIO - DIESEL

ANO: 2010

PVP: 17.980€

2ª foto

MINI COOPER 1.6 D CABRIO - DIESEL

ANO: 2015

PVP: 23.980€

3ª foto

RENAULT ZOE LIFE - ELÉCTRICO

ANO: 2016 (sem contrato de bateria)

PVP: 16.980€

4ª foto

RENAULT TWINGO 0.9 TCE HIPANEMA - GASOLINA

ANO: 2016

PVP: 13.780€

Os melhores preços só na Eco Car.

Saiba mais em http://www.eco-carmadeira.com/.

Morada: Avenida das Madalenas (junto ao Centro de Saúde de Santo António), Funchal

Telefone: 291 291 629 284 | Fax: 291 624 284