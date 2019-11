Especial Páscoa 2020

Principalmente para quem tem crianças, as férias da Páscoa são o momento ideal para pegar na família e “desopilar” num qualquer destino, de preferência com os pés na areia, a dois passos de um mergulho em águas cristalinas.

Posto isto, sugerimos estas duas ilhas paradisíacas:

Cabo Verde – Ilha do Sal

Um dos destinos mais procurados pela cultura e história partilhadas, mas também pela proximidade. É apreciado pelas praias de água quente e transparente, pelo peixe e marisco, os desportos náuticos, pela simpatia das suas gentes, pela maneira de nos fazer sentir em casa.

Com partidas de Lisboa entre 28 de Março e 25 de Abril, este pacote tem um preço desde 767€ (por pessoa, em alojamento duplo), para reservas até 26 de Novembro. Inclui voo especial TAP Lisboa/Sal/Lisboa com direito a 1 peça de porão de 20kg, transferes partilhados com assistência local, 7 noites de estadia em regime Só Alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro. Não estão incluídos o voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxa turística (cerca de 2€ por pessoa/noite, paga localmente), extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Maurícia

A esta ilha no oceano Índico chegaram os Portugueses em 1505! 500 anos depois está na hora de regressar e redescobrir este paraíso onde convivem pacificamente uma diversidade de culturas e religiões.

A facilidade em comunicar (além do crioulo, todos falam inglês ou francês), o clima quente mesmo no inverno, as paisagens luxuriantes do interior, as incomparáveis praias, as caminhadas na natureza, os mergulhos em recifes de corais, os lugares históricos por onde passaram franceses, ingleses e holandeses, tudo conspira para umas férias perfeitas.

Com partida do Porto no dia 5 de Abril, este pacote tem um preço desde 1 615€ por pessoa, em alojamento duplo. Inclui voo Emirates Porto/Dubai/Maurícia/Dubai/Porto com direito a 1 peça de porão, transferes partilhados, 7 noites de estadia em hotel 3*, em regime de alojamento e meia pensão, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro. Não estão incluídos o voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas locais, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]