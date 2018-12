Especial Páscoa 2019 em Gran Canária

Planeie já as férias da Páscoa e peça-nos as ofertas especiais do operador Solférias para Gran Canária, com reservas antecipadas até 21 de Dezembro.

As partidas do Funchal serão feitas dias 7 e 14 de Abril para estadias de 7 noites, com uma oferta variada em termos de hotéis e preços:

- Na cadeia Ifa e Lopesan os valores começam a partir dos 697€ em Meia Pensão no Ifa Buenaventura *** e 804€ com Tudo Incluído no Ifa Interclub Atlantic ***.

- A cadeia Riu oferece estadias somente em Meia Pensão com preços a partir de 816€ no Riu Don Miguel ***.

Os valores indicados são por pessoa em quarto duplo e incluem voo Funchal / Las Palmas / Funchal com a Binter com direito a 23 Kgs de bagagem, transporte entre aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro de viagem.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt.