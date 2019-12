Para quem está a planear a lua de mel para 2020, a Solférias criou um pacote Especial Lua de Mel para a ilha do Sal, Cabo Verde, com partidas de Lisboa às terças e domingos de 6 de Junho a 3 de Outubro.

Os valores por pessoa vão desde os 779€ para estadia no Hotel Dunas de Sal **** em regime de estadia com pequeno-almoço até 1 220€ no Riu Palace Cabo Verde ***** em regime Tudo Incluído.

Os preços incluem voo especial TAP Lisboa/Sal/Lisboa com direito a 1 peça de porão de 20kg, transferes aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local, 7 noites de estadia no hotel e regime escolhidos, passeio a cavalo com sessão fotográfica (1 hora), taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e seguro, taxa de segurança aeroportuária em Cabo Verde.

Não estão incluídos o voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxa turística (cerca de 2€ por pessoa/noite, paga localmente), suplementos, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]