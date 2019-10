Enólogo Soares Franco vem a jantar vínico

O Terreiro recebe os amantes do vinho e da boa comida para um jantar vínico ‘Duorum Vinhos by Terreiro’. Com início às 19h30 desta quinta-feira, este jantar vínico composto por um menu de degustação e prova de vinhos, conta com a presença do emblemático enólogo Soares Franco – um arquitecto de vinhos no Douro.

Natural de Lisboa, mas oriundo de família com raízes alentejanas, Soares Franco recorda a sua paixão pela terra e natureza que o levou a optar pela Licenciatura em Agrononomia (1972-1977). Os mistérios envolvidos em torno de cada garrafa de vinho conduziram a um estágio na Estação Vitivinícola Nacional em 1978, numa altura em que apenas existia a figura de provadores e não enólogos. Em 1979 integra a A.A. Ferreira e em 1987 assume a direcção de enologia, tendo a seu cargo a responsabilidade daquelas que são porventura algumas das mais conceituadas marcas de vinhos do Douro e do Porto.

É no Verão de 2006 que, do reencontro com João Portugal Ramos, surge a ideia de criação de um projecto de vinhos do Douro. Em 2007, o sonho torna-se realidade e nasce o Duorum, expressão latina que significa ‘de dois’. Um projecto criado de raiz, com políticas ambientais inovadoras e com 1/3 das vinhas implantadas em zonas protegidas.

São já várias as marcas de vinhos tintos e brancos que compõem este projecto e o menu apresentado pela equipa do Terreiro em parceria com o produtor promete harmonias únicas, com os vinhos e comida em perfeita sintonia. Desde o Duorum Branco 2018 para abrir o apetite, passando pelo Duorum Colheita Tinto 2016 com Ovo 63°C, até o Vintage Porto 2013 que acompanha do Magusto no final na refeição, toda esta viagem pelo Douro na Madeira já deixa água na boca.