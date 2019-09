Enfrente o calor e esteja sempre radiante!

Para esta altura do ano, a Bioneoclinic aconselha-o a fazer um tratamento facial, rápido e eficaz, que inclui limpeza, máscara e hidratação final, por apenas 15€. Utilizamos produtos adaptados a cada tipo de pele que vão optimizar o processo de regeneração, reduzir os sinais de fadiga e hidratar a pele de todo o rosto. Este tratamento pode ser combinado com outros tratamentos e pode ser realizado em quase todo o tipo de pele.

Como somos generosos queremos que, além de poder cuidar da sua pele, possa também cuidar do seu corpo, por isso damos-lhe a oportunidade de transformar totalmente o seu corpo: perca barriga e volume, tudo isto com acompanhamento médico e obtenha resultados incríveis e melhorias na sua auto-estima. E, para que se sinta ainda melhor, na compra de um pacote de 5 tratamentos oferecemos o sexto tratamento!

Aproveite a nossa fantástica promoção!

Mas não ficamos por aqui! Connosco tem a oportunidade de fazer uma drenagem linfática por apenas 15 €.

É um tratamento realizado através de movimentos rítmicos e constantes de pressão manual suave, exercida ao longo sistema linfático. Desta forma pode diminuir o volume corporal, melhorar a circulação sanguínea e acelerar o metabolismo, favorecendo o desaparecimento das gorduras acumuladas e da celulite. Ficará, também, com uma aparência mais saudável da pele, causada pela melhor oxigenação da mesma. Este tratamento pode ser combinado com outros tratamentos e, mais do que isso, pode ser realizado em quase todo o tipo de pele.

E se está a precisar de uma boa massagem para aliviar o stress, aproveite:

Back & Shoulders Massage - €20.

A massagem é realizada nas costas, braços, ombros e pescoço, locais onde se acumulam as principais tensões musculares. A pressão desta massagem pode variar de acordo com a sua preferência, podendo ser mais suave e relaxante ou ter uma abordagem mais enérgica e profunda. É a escolha mais acertada para quem pretende um relaxamento rápido e eficiente apenas na zona das costas.

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje! Cuide de si!

Bioneoclinic

Rua do Seminário, n.º 7, 5.º Andar, 9050-022 Funchal

Email: [email protected]

Telf. 291652777

facebook: https://www.facebook.com/bioneoclinic/

www.bioneoclinic.pt