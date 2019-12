Encerre o ano ao volante de um destes fantásticos automóveis!

Termine o ano em grande ao volante de um destes fantásticos automóveis!

As melhores marcas, aos melhores preços só encontra no C. Santos VP!

Visite-nos e faça a sua escolha!

Mitsubishi ASX 1.6DID

Ano: 2018

Kms: 26.700

Potência: 116cv

Extras: Pintura metalizada, ar condicionado, retrovisores rebatíveis, GPS, Teto Panorâmico

Preço: 25.000€

Mercedes CLA 180 Urban Caixa automática

Ano: 2018

Kms: 20.000

Potência: 109cv

Extras: Pintura metalizada, sensores de estacionamento, ar condicionado, sensor chuva e luz, computador de bordo, retrovisores rebatíveis

Preço: 31.500€

Opel Crossland X 1.2cc

Ano: 2019

Potencia: 82cv

Extras: Pintura metalizada, jantes liga leve, computador de bordo, ar condicionado, sensores de estacionamento, sensor chuva e luz

Preço: 18.500€

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 39

9000-155 Funchal

Contactos: 291 700780| [email protected] | www.madeira.csantosvp.pt