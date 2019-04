Em terça-feira de chuva há um livro que se destaca no Roteiro

As terças-feiras não costumam ter quase nenhumas iniciativas como festas, concertos e afins. Por isso, o destaque de hoje do tradicional Roteiro das 18 horas vai para a apresentação de uma nova obra.

Assim, hoje, será apresentado no Museu Casa da Luz o livro ‘Aragens’, da autoria de Maria Graziela Fernandes Camacho. Esta obra, com assessoria e design gráfico da Follow People, será apresentada pela escritora Graça Alves.

O preâmbulo da obra é da autoria de Amadeu Torres, professor da autora no Curso de Mestrado de Humanidades levado a efeito na Extensão do Funchal da Universidade Católica Portuguesa, na década de noventa, orientada então pelo professor José Gama.

“Aragens é um conjunto alargado de poemas, cuja leitura se descobre estender-se desde os anos 60 até 2000. As composições da obra estão repartidas em sete grupos composicionais, que revelam, de acordo com Amadeu Torres ‘uma atitude diferente, porquanto apesar da angústia, do sofrimento, das refregas, das dificuldades e das desilusões, nunca deixa de acreditar no homem e na vida a que Deus preside, nem na convivência e devotamento mútuo que expandem a alma e tornam o mundo melhor’”, pode ler-se na apresentação do livro que começa a ser apresentado por esta hora no Museu - Casa da Luz.