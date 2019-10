Em tempos de ‘Brexit’ fique com o trailer da nova temporada de ‘The Crown’

Já que o ‘Brexit’ é um dos temas que continua a marcar a agenda internacional, numa nota mais descontraída, deixamos-lhe uma sugestão com um toque britânico para ver na sua ‘Hora da Boa Vida’.

Trata-se do o primeiro trailer oficial da nova temporada da série ‘The Crown’, uma produção da Netflix que retrata o reinado de Isabel II de Inglaterra.

“Com a Grã-Bretanha em rápida transformação, Elizabeth II (Olivia Colman) e a família real continuam tentando conciliar a vida pessoal e as difíceis demandas da monarquia”. É assim que a sinopse descreve o enredo da terceira temporada de ‘The Crown’, que estreia mundialmente na Netflix em 17 de Novembro deste ano.

O clipe, lançado esta semana, começa com uma versão de ‘The Times They Are A’Changing’, de Bob Dylan. As primeiras imagens mostram um Reino Unido entre mudanças e tumultos, sociais e políticos, a que se soma a desilusão e dúvida face ao papel da família real na necessidade de mudança. Eco dos tempos de incerteza que se vivem actualmente no Reino Unido?

O que é certo é que a nova temporada começará em 1964 e, em conjunto com a quarta temporada, chegará a 1976. Entre as principais narrativas desenvolvidas estão o casamento da princesa Margarida com o Lord Snowdon, além da dupla príncipe Carlos-Camilla.

No que toca à política, a quarta temporada de ‘The Crown’ vai centrar-se na relação da rainha com o primeiro ministro Harold Wilson e também no processo de desolonização de África e das Caraíbas.

Peter Morgan volta a liderar a equipa de argumentistas. Helena Bonham Carter é a Princesa Margarida, Josh O’Connor interpreta Príncipe Carlos, Erin Doherty a Princesa Anna, Ben Daniels é Lorde Snowdon, Jason Watkins faz de Primeiro Ministro Harold Wilson e Charles Dance veste a pele de Lorde Mountbatten.