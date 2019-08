Em qualquer dia da semana, venha dançar e divertir-se na Babel Diskool!

A contar com a mesma gerência há quase sete anos, a Babel Diskool, situada no Entreposto da Cancela, por cima da bomba de gasolina, é, desde essa altura, um espaço renovado, que conta com actuações ao vivo de DJ’s e de artistas nacionais e internacionais, sendo também palco dos mais variados eventos.

Aberto todos os dias das 21h às 8h, mesmo aos dias de semana, este espaço conta sempre com muita animação, dispõe de um salão de jogos e de uma extensa gama de bebidas para todos os gostos.

O stock de bebidas é realmente único na Madeira, sendo considerado o bar mais completo da Madeira no que diz respeito a qualidade e variedade. Há bebidas desde as mais acessíveis às mais dispendiosas: whiskys e champanhes raros, bons runs, colecções completas de tequilas, bem como cerca de 70 variedades diferentes de gins e diversos cocktails.

O espaço já passou por uma renovação em termos de decoração! Dispõe, atualmente, de um espaço amplo, agradável e acolhedor.

Em breve, a Babel Diskool terá serviço de cozinha para servir snacks tardios, quando a fome apertar depois de muito pé de dança.

Venha divertir-se em qualquer dia da semana.

Aguardamos a sua visita!

*Seja responsável, beba com moderação.

Contactos:

Babel Diskool

Entreposto da Cancela (por cima da bomba de gasolina), 9125-123, Caniço

968 572 777

Facebook

[email protected]