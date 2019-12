Em destaque este fim-de-semana no Megamotor!

Está à procura de carro?

Então não perca esta excelente oportunidade! Toyota Yaris 1.4 D4D a gasóleo, por apenas 14.500€.

Viatura estilo citadino, em óptimo estado, com apenas 62 mil km.

Confortável, económica e com óptimo desempenho na estrada. Motorização 1.4 e 90 cv.

Bom equipamento de fábrica, com câmara auxiliar de marcha atrás, entrada USB, entre outros. Com revisões na marca e com histórico.

Possibilidade de retoma mesmo com dívida.

Garantia de 12 meses, por mútuo acordo. Financimento a partir de 184,88 euros mês, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.

Megamotor

Contactos:

Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz,Caniço

291934107

www.megamotor.pt