E que tal uma carne maturada na brasa?

É fã de uma deliciosa carne maturada grelhada? Na Taberna Ruel encontra carnes de excelente qualidade e a variedade é muita! No nosso espaço pode sempre optar pela variedade de pratos de carne suculenta e saborosa que a Taberna Ruel dispõe, com carnes maturadas na brasa, por exemplo, Tomahawk e T-Bone, com maturação de 30 dias.

Porém, na Taberna Ruel há sempre peixe fresco, que é comprado todos os dias de madrugada pelo proprietário do restaurante, Ricardo Ruel, garantindo, assim, aos clientes a máxima qualidade e frescura. No nosso espaço encontrará peixe fresco variado e marisco vivo, como Lagosta, Lavagante, Ameijoas, Navalhas, Sapateira, entre outras opções.

Contudo, não ficamos por aqui. A nossa carta é composta por outros pratos igualmente deliciosos, tais como iguarias da nossa gastronomia regional (o bolo do caco, a espetada em pau de louro, o filete de espada com banana ou molho de maracujá e a cassata de maracujá), carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, bife do filete com molho de pimenta verde. Para acompanhar esta prova gastronómica tem também ao seu dispor uma vasta e deslumbrante carta de vinhos. Para finalizar de forma mais prazerosa a sua refeição, poderá escolher uma sobremesa caseira: mousse de chocolate ou cheesecake da casa.

De salientar o ambiente e o espaço agradável que a Taberna Ruel oferece, nomeadamente no pátio, onde tem um churrasco ao vivo que lhe permite ver a confecção de peixes e carnes na brasa.

Faça já a sua reserva. Esperamos por si!

