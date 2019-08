E que tal um carro novo para dar movimento à sua vida?

Comprar um automóvel é sempre uma decisão importante, além do modelo e da marca, é preciso ter em atenção o preço e uma série de extras, por esse mesmo motivo o C. Santos VP tem uma vasta gama de automóveis e de profissionais para ajudá-lo a tomar as melhores decisões!

Destaques da semana:

1ª foto:

Peugeot 3008 Allure 1.5 HDI Cx. Aut.

Potência: 130 cv

Ano: 2018/04

Kms: 24.186

Preço: 31.500€

2ªFoto:

Peugeot 308 Active 1.6 HDI

Potência: 100 cv

Ano: 2015/04

Kms: 78.400

Preço: 16.500€

3ª foto:

Mini One Cabrio 1.2T

Potência: 102 cv

Ano: 2017/04

Kms: 42.400

Preço: 22.500€

Visite o C. Santos VP e seja ímpar nas suas escolhas!

C. Santos VP

Morada: Caminho do Poço Barral, 39 9000-155 Funchal

Contactos: 291 700 780 | [email protected] | www.madeira.csantosvp.pt