Dubai Summer Party at Pestana CR7

Numa inédita parceria entre o Pestana CR7 e o Dubai Club, os ritmos latinos prometem animar a noite de 31 de Agosto.

Com animação a cargo de Mosquitos Rumberos (Winston/Leo Alessandri), Dj Tony F. e com participação especial dos Dance Flavours, a animação e energia contagiante está garantida.

Com entrada no Rooftop do Pestana CR7 a partir das 22h00 até às 02h00, a “Fiesta” terá continuação no badalado Clube Dubai, com entrada gratuita e direito a uma bebida.

Por tudo isto já sabes, no dia 31 de Agosto todos os caminhos vão dar ao Pestana CR7 & Dubai.

Aparece, traz a tua malta e prepara-te para dançar até ao sol raiar.

Entrada 15€ Pax (entrada Rooftop Pestana CR7 + 1 Bebida + entrada Dubai + 1 Bebida).

Qualquer dúvida ou esclarecimento contactar [email protected] ou 291140480.