Dona Dolores cumpriu a tradição na Boa Nova

A mãe de Cristiano Ronaldo começou o dia de forma “muito especial”, com uma ida à tradicional Missa do Parto, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), no Funchal.

Dolores Aveiro registou o momento com uma fotografia no Instagram, acompanhada pelo padre da paróquia, Tony Sousa.

A matriarca dos Aveiro foi uma entre muitos fiéis que marcaram presença nesta missa, cuja afluência de carros junto à Igreja chegou a congestionar o tráfego em direcção centro do Funchal esta manhã.