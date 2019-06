Dolores Aveiro promove a sua gama de vinhos

Dolores Aveiro usou a rede social Instagram para promover a sua recente gama de vinhos.

A mãe de Cristiano Ronaldo lançou, recentemente, uma gama de produtos nacionais (vinhos e azeite) criados e produzidos em parceria com a Queijaria Nacional, presidida pelo empresário Carlos Baptista.

Os produtos, de origem alentejana, são vendidos em exclusivo na cadeia El Corte Inglés. Os preços dos vinhos ‘Dolores Aveiro’ começam nos 7,95€ e vão até aos 8,95€

“O Vinho tinto foi produzido com as Castas Touriga Nacional e Syrah, que estagiam 12 meses em barricas de carvalho francês, o blend apresenta uma cor granada e um aroma complexo com notas de bagas silvestres maduras e, na boca, o vinho é encorpado e com final longo e persistente”, descreve a cadeia espanhola.

“O Vinho branco é produzido a partir das castas Antão Vaz e Verdelho, plantadas no microclima do Alentejo da Vidigueira. Este vinho branco apresenta cor citrina com aromas de meloa e maçã”, refere ainda o El Corte Inglés.

A gama rosé é produzido a partir das castas Aragonez e Touriga Nacional e “apresenta um aroma marcado pelos frutos vermelhos, na boca estas sensações aromáticas são intensas e, em conjunto com uma boa acidez, originam um vinho com um final cheio, muito mineral e fresco.”

Mais um projecto da ‘Mãe Coragem’, que promete dar que falar.