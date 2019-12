Dolores Aveiro prescinde de ‘mordomias’ para chegar à Madeira

Dolores Aveiro andou ‘às aranhas’ para chegar à Madeira. A mãe de Cristiano Ronaldo esteve esta segunda-feira, 23 de Dezembro, em Lisboa e na hora de regressar a casa para as celebrações do Natal, deparou-se com um percalço: perdeu o avião.

Segundo o programa ‘Você na TV’, da TVI, a matriarca do clã Aveiro tinha viagem marcada em classe executiva e acabou por perder a ligação à Madeira.

Como solução, acabou por viajar numa companhia Low Cost em classe económica, pois o mais importante era chegar a casa a tempo e horas para o Natal.

Recorde-se que tal como o DIÁRIO publicou, o Natal da família Aveiro será celebrado na Madeira com Dolores a reunir os três filhos – Hugo, Kátia e Elma – e grande parte dos netos. De fora fica Cristiano Ronaldo, Georgina e os quatro filhos do craque que passarão a quadra natalícia no Dubai.