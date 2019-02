Dolores Aveiro lançou marca gourmet de vinhos e azeite junto a Cristina Ferreira

A mãe de Cristiano Ronaldo lançou hoje uma marca gourmet de vinhos e azeite, no El Corte Inglês de Lisboa, junto a Cristina Ferreira.

Desenvolvidos em parceria com a ‘Queijaria Nacional’, os produtos com a etiqueta ‘Dolores Aveiro’ contarão com três vinhos (tinto, branco e rosé) e um azeite que será produzido a partir de azeitonas do Alentejo.

“Hoje é um dia muito especial pois realizei mais um sonho da minha vida”, referiu a matriarca do Clã Aveiro, na sua conta de Instagram, não escondendo a expectativa que deposita nos produtos. “Espero que gostem do azeite e dos vinhos da minha marca”, augurou.

Já na posterior publicação, onde surge ao lado de Cristina Ferreira, a mãe de Cristiano Ronaldo não poderia de elogiar a apresentadora de televisão. “Adoro esta miúda”, elogiou.