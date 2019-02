Dolores Aveiro garante que nunca esteve de costas voltadas com Georgina Rodríguez

Dolores Aveiro negou a existência de um mal-estar com Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo. Em declarações à SIC, a mãe do jogador português apenas mencionou o facto de ambas falarem línguas diferentes.

“Falam porque não sabem, porque nunca estive de costas voltadas com a Georgina. Estamos bem. Claro que ela tem uma maneira... fala espanhol e eu falo madeirense, mas nunca estive mal com ela”, esclareceu.

Nessa mesma entrevista, Dolores Aveiro revelou ainda que teve de ser operada pela segunda vez ao peito devido a um tumor, em 2017, conseguindo superar o problema: “Desisti da vida, agora luto pela vida. Já fui operada aos dois peitos, ninguém sabe do segundo. Fui operada em Madrid, fiz radioterapia mas eu agora luto pela vida”.

Além disso, a mãe do craque português falou pela primeira vez sobre o caso Kathryn Mayorga e saiu em defesa do jogador de forma pública, dizendo que tem confiança no filho e que acredita nele.

“Tenho confiança no meu filho, em relação ao que se passou. Ela quando foi para lá não foi para jogar às cartas. Foi para fazer alguma coisa. Sei o filho que tenho”, garantiu.