Dolores Aveiro está na Madeira e tem aproveitado a estadia na sua terra natal para matar saudades de alguns comes e bebes da Região. Desta vez, a mãe de Cristiano Ronaldo recorreu à sua página do Instagram para publicar uma fotografia, onde aparece a beber poncha com amigos.

“Hoje foi dia de visitar uma das famosas ponchas da Madeira #Fontainhas”, escreveu na legenda.