No próximo dia 22 de Janeiro, a MultiOpticas vai apresentar a sua nova embaixadora para o ano 2020 e realizar a primeira acção de responsabilidade social do ano, com a presença da nova embaixadora, no Funchal.

A protagonista será Dolores Aveiro e, por isso, a acção irá realizar-se nas escolas que o seu filho Cristiano Ronaldo frequentou e na loja MultiOpticas.