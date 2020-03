A recuperar em casa depois de ter sofrido um AVC, Dolores Aveiro partilhou uma fotografia no Instagram, onde aparece com Ronaldo, Kátia e Elma Aveiro no ginásio.

A mãe do craque português diz não ter “desculpa” para não se recuperar.

“A passar por aqui só para desejar um bom fim de semana e dizer também que eu aqui por casa não tenho desculpa para não me recuperar, motivação, inspiração e muita vontade não me falta !!!”, escreveu na legenda da fotografia.