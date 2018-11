Do autêntico ritual da poncha à pop up store ‘The Spirit of Madeira’

Já fez uma vista à pop up store ‘The Spirit of Madeira’, na Rua dos Aranhas, nº 30? Nesta loja tudo o que encontra é tradicional, é madeirense, a começar pela poncha, feita da forma mais tradicional possível, e a acabar nos chocolates, nos souvenirs, runs, gins, vinhos madeirenses, broas, bolos ou cerveja.

A ‘The Spirit of Madeira’, uma loja temporária (pop up store) que abriu as portas, em Setembro último, num local estratégico, mas por um espaço de tempo determinado, é a face visível e concreta de um projecto itinerante que começou a ser pensado, em 2008 por Catarina Bettencourt e que se chama ‘A Nossa Poncha’, cuja ‘materialização’ acontece principalmente por altura do Natal, na placa central ou num outro evento que faz parte do calendário turístico da Região. Quem ainda não visitou um espaço de confecção ao vivo de poncha da Madeira personificado em Bernardo Pereira?

Da poncha saudosista à pop up

A ‘The Spirit of Madeira’ é uma pop up store porque abriu há pouco tempo, mas depois irá mudar de sítio, sendo a intenção receber a informação e o feedback do público.

Esta loja tem a concepção da poncha e de outros produtos só com bases madeirenses, funcionando como uma loja durante o dia, onde pode encontrar um grande número de marcas madeirenses com valor no mercado. Este espaço descreve-se então como uma loja durante o dia e After Works Bar no final do dia, onde as bebidas que têm à venda à garrafa são transformadas noutras, como a Poncha, as caipirinhas e os mojitos tudo com rum madeirense. Este espaço possui também uma sala onde organizam convívios e trabalham para proporcionar momentos e experiências.

Contactos:

‘The Spirit of Madeira’

Rua dos Aranhas, nº 30

thespiritofmadeira@gmail.com

