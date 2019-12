Disneyland®Paris – Nova campanha “Frozen Celebration”

A Solférias lançou a sua nova campanha “Frozen Celebration” com programas de férias na Disneyland®Paris para reservas até 31 de Março 2020.

O programa de 3 dias / 2 noites oferece até 30% de desconto e é válido para estadias entre 20 de Dezembro a 1 de Abril de 2020.

Os programas sem voos têm um preço a partir de 229€ por pessoa e incluem 2 noites de estadia em quarto duplo e regime só alojamento no Disney’s Hotel Santa Fé® ou no Disney’s Hotel Cheyenne® em época Super Baixa, com 30% de redução (já reflectida no preço), 3 dias de entradas nos parques Disneyland® e Walt Disney Studios®.

Com um preço de 445€ por pessoa em ocupação dupla, o pacote inclui voo TAP Lisboa / Paris / Lisboa (sem bagagem de porão), transferes em navette regular aeroporto/hotel/aeroporto, 2 noites de estadia em regime só alojamento no Disney’s Hotel Santa Fé® ou no Disney’s Hotel Cheyenne® em época Super Baixa com 30% de redução (já reflectida no preço), 3 dias de entradas nos parques Disneyland® e Walt Disney Studios®, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.

Não estão incluídas as passagens aéreas desde o Funchal, despesas de reserva, taxas hoteleiras locais, extras de carácter pessoal bem como quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]