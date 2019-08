Dinossauros à Escala Real no Forum Madeira

Está patente no Forum Madeira a exposição Dino’s Live que vai alegrar as férias de verão das famílias que nos visitam. A exposição é gratuita e decorre de segunda-feira a domingo no horário de funcionamento do centro. Até ao próximo dia 12, estão em exposição seis (6) espécies únicas de dinossauros, para além de outras atividades que certamente vão despertar a sua atenção.

Para todos os futuros arqueólogos e curiosos, os dinossauros estão localizados na Praça Central do Forum Madeira e são: o Tyrannossaurus, Carnotaurus, Paquicephalosaurus, Styracosaurus e Iguanodon; no corredor do piso 2 está localizado o Velociraptor. Todos os dinossauros estão à escala real, por forma a que os mais novos usufruam desta experiência magnífica!

As fotografias podem ser tiradas ao longo da exposição, no entanto é na Praça Central que se encontra a Dino Fotos – um zona decorada especialmente para fotografias originais e divertidas com os ovos do T-REX.

Para a faixa dos 4 aos 12 anos, a Dino Escavações é a escolha ideal. Nesta zona, o objetivo é o de descobrir os ossos dos dinossauros que se encontram escondidos, com a ajuda de pás e escovas. A Zona de Escavação funciona durante a semana das 17h00 às 21h00 e aos fins de semana das 11h00 às 13h00; das 14h00 às 19h00 e das 19h30 às 21h00 – excepto aquando de marcação prévia por parte de escolas, ATLs, entre outros.

Depois destas informações todas, não pode perder aquela que será uma grande aventura histórica e dar um passo atrás no tempo com a ajuda do Forum Madeira!

Estamos à vossa espera!

O momento é seu. Viva-o!