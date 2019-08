Diana Fernandes e David Batista são vencedores do Madeira Top Model 2019, cuja final foi disputada, ontem (14 de Agosto), por 13 jovens, no Hotel Quinta Mirabela, no Funchal.

Organizado pela New Trend Models Agency, sob a gestão do produtor de eventos Rúben Gomes, o concurso tem como objectivo dar a conhecer novos talentos para a moda madeirense oferecendo, em simultâneo, oportunidades de trabalho nas vertentes de passerelle, fotografia e promoção de lojas e artigos ligados ao mundo da moda e do design.

Além dos vencedores, o júri premiou o melhor Manequim Fotográfico (masculino e feminino) e o Top Model Popularidade, que se tenha destacado, quer em termos da sua imagem, quer na produção fotográfica com maior número de visualizações e gostos nas redes sociais, bem como o melhor Manequim Promotor.