Despigmentação a laser para sobrancelhas

A tecnologia a laser é um dos métodos mais eficazes para a remoção de tatuagens e despigmentação de sobrancelhas, indepentemente das diversas tonalidades que as mesmas possam apresentar, tal como avermelhado, esverdeado, azulado, acinzentado e seja qual for o formato ou dimensão, nomeadamente, incorrecto, desproporcional ou artificial.

A remoção a laser é o método mais indicado e eficaz, pois trata-se de um aparelho tecnologicamente muito avançado, fruto de muito estudo que resultou no desenvolvimento de uma tecnologia específica para a remoção de pigmento sem causar danos na pele nem tão pouco aos pêlos existentes.

O laser destrói o pigmento e o sistema imunológico remove os fragmentos do corpo humano pela acção natural do sistema linfático. É um procedimento seguro, mesmo que venha a demonstrar-se necessário mais do que uma sessão, já que se trata de uma área muito próxima dos olhos.

Não é um procedimento que possa ser realizado com qualquer tipo de laser, mas apenas por acção de um laser específico, desenvolvido exactamente para este tipo de situações.

