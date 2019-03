Desfrute de uma noite de teatro com a peça ‘A Farsa de Inês Pereira’

Se é apreciador de teatro saiba que esta noite de segunda-feira, a partir das 21 horas, há um espectáculo no auditório Casa do Povo da Camacha, com a encenação da peça: ‘A Farsa de Inês Pereira’. A representação teatral está a cargo do Grupo de Teatro de Machico.

O espectáculo está inserido na 10.ª edição do ‘Festival AMO-TEatro!’, um evento organizado pelo grupo de teatro experimental da Camacha e pela Casa do Povo da Camacha, que já se encontra a decorrer desde o dias 22 de Março, prolongando até ao dia 31 de Março.

Sinopse da Peça:

Inês, moça simples e casadoira, mas com grande ambição, procura marido que seja astuto e sedutor. O ditado diz que ‘mais quero asno que me carregue do que cavalo que me derrube’, não podia ser melhor representado do que na última cena da obra, quando o marido a carrega em ombros até ao amante.

Custo dos bilhetes:

Público em geral - 6 euros

Grupos (a partir de 10 pessoas) - 4,5 euros/pessoa

Crianças (até aos 12 anos) - 4, euros

Idosos (mais de 65 anos) - 4,5 euros

Para mais informação consulte a página do evento de Facebook.