Desfrute de uma noite de fado no ‘SO.FAR’

Uma segunda-feira diferente, para si e para o ‘SO.FAR’.

A nova aposta deste restaurante passa pelo ‘Music Club & Restaurant’, espaço recentemente inaugurado, que alia a música à gastronomia. Naquela que será a primeira noite de fado no ‘SO.FAR’.

‘Fado & Dinner’ é o evento desta noite de segunda-feira, que conduz todos os amantes deste Património Imaterial da Humanidade até à Rua Dom Carlos I, entre as 20 e as 23 horas, numa sessão que contará com a colaboração da Associação de Fado da Madeira.

Um jantar que promete ser uma distinta experiência gastronómica ao som das vozes de Ricardo Freitas, Maria José, Laura Silva, Rui Fernandes e Rosa Vieira, cinco ilustres fadistas que têm vindo a cimentar a sua carreira na Região.

“Aproveite e faça a sua reserva para jantar ao som das melhores vozes do fado regional”, pode ler-se no evento criado e publicado na página oficial do Facebook do ‘SO.FAR’, bem como da Associação de Fado da Madeira.

As reservas poderão ser efectuadas através dos seguintes contactos telefónicos: 915 000 659 ou 291 653 617.

