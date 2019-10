Deseja uma refeição saborosa, rica em sabores e combinações?

Situado na vila da Ribeira Brava bem pertinho do mar, o Restaurante Borda D’Água irá proporcionar-lhe experiências gastronómicas de sabores únicos e inconfundíveis! A nossa especialidade é a Mista de Peixes e Mariscos, onde encontra três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa que realça ainda mais o sabor da mista de grelhados.

Recentemente alargamos o nosso menu! Enriquecemo-lo com outros sabores e combinações e, de facto, estamos ansiosos pela sua visita, até porque temos a certeza que vai querer provar o nosso pargo frito com batata cozida, salada de mango e pimentos mistos, com molho de violão, ou então a nossa lagosta terminor com salada de mango e pimentas...Que lhe parece?

Esperamos por si!

Restaurante Borda D’Água

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira

Facebook

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]

Aberto todos os dias das das 08h às 24h.