Descubra o novo espaço de diversão ‘The Factory’ no Funchal

O novo espaço The Factory, situado no Largo das Fontes e contíguo ao Fx Sports Bar e Restaurante FX (entrada pelo Sports Bar), apresenta um fim-de-semana com duplo ‘happy hour’ e duas noites de muita animação, com entrada livre.

No seguimento das celebrações de abertura que se realizou no passado dia 5 de Julho, o The Factory continua a apresentar ofertas neste mês de apresentação ao público madeirense deste novo espaço nocturno dedicado à música ao vivo, actuação de selectores e às artes.

Esta sexta e sábado, na esplanada do The Factory, denominado pelo Deck Tropical, poderá usufruir de um duplo ‘happy hour’ entre a 1 e as 2 horas da madrugada, em dois dos cocktails de autor, especialmente elaborados pelo master barman João Silva.

Já nos comandos musicais poderá encontrar o residente Michael Yang nas sonoridades que variam desde o disco sound à música mais alternativa.

De referir que o espaço está aberto das 21 às 4 horas da manhã, de quarta a sábado.

O espaço de cozinha do Restaurante Fx está operacional desde as 11 da manhã até às 23 horas.