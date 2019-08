Dê prioridade a si mesmo!

Não há mais desculpas para não cuidar de si e da sua imagem!

Com a ajuda da Bioneoclinic pode voltar a ter a sua pele limpa e hidratada e ficar com uma aparência ainda mais jovem, basta fazer um simples tratamento facial e assunto arrumado!

Mas se além de uma pele cuidada pretende livrar-se daquelas gordurinhas na barriga que tanto o incomodam aconselhamos fazer uma drenagem linfática. Vai ajudar na perda de peso, na redução do perímetro abdominal e da flacidez dos tecidos, bem como irá permitir melhorias na circulação.

Ora... e como sabemos que com a correria do dia-a-dia o stress vai se manifestando e vai sofrendo com dores nas costas e na coluna, recomendamos uma massagem às costas. Além do efeito relaxante, vai melhorar a postura e aliviar a tensão lombar e dorsal.

Aproveite o melhor de Agosto e faça a sua marcação hoje mesmo na Bioneoclinic.

Ligue já: 291652777.

Bioneoclinic

Rua do Seminário, n.º 7, 5.º Andar, 9050-022 Funchal

Email: [email protected]

Telf. 291652777

facebook: https://www.facebook.com/bioneoclinic/

www.bioneoclinic.pt