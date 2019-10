Dânia Neto veio de férias à Madeira. “A queimar os últimos cartuchos”, a actriz do panorama nacional tem partilhado várias fotografias no Instragram, dando conta do quão maravilhada está com esta “ilha mágica”.

Na companhia do namorado, Luís Cunha Matos e do filho Salvador, Dânia Neto tem mostrada algumas das belezas da Região.