Cruzeiro pela Austrália e Nova Zelândia

Aproveite e comece o ano em grande com um cruzeiro espectacular ao outro lado do Mundo.

Com partidas dias 27 de Janeiro e 9 de Março, este cruzeiro começa com a viagem Lisboa/Sydney em voo Emirates, incluindo 3 dias para explorar esta icónica cidade australiana. O cruzeiro no navio ms Noordam começa no sexto dia dando início a um percurso pelo sudeste da Austrália até à Nova Zelândia.

A viagem de 14 noites incluirá paragens em Melbourne, Hobart (Tasmânia), Milfourd Sound, Fiordland National Park, Port Chalmers/Dunedin, Akaroa/Christchurch, Picton, Wellington, Napier, Tauranga, Rotorua e Auckland de onde partirá o voo com regresso a Lisboa.

Os preços por pessoa, em ocupação dupla, variam consoante o tipo de alojamento escolhido: 4 310€ para o camarote interior categoria M, 4 830€ para o camarote exterior janela categoria F e 4 805€ para o camarote exterior com varanda categoria VE.

Os valores incluem passagem aérea Lisboa/Sydney/Auckland/Lisboa em voo Emirates em classe económica, todos os transferes, 3 noites de alojamento em Sydney, 1 noite de alojamento em Auckland, 2 excursões em Sydney com almoço e guias locais de língua inglesa (volta de cidade, cruzeiro na baía, excursão Montanhas Azuis), 14 noites de cruzeiro de acordo com o camarote escolhido em regime de pensão completa, taxas portuárias, de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração), Visto electrónico para a Austrália e Seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo desde o Funchal, bebidas às refeições nas excursões de Sydney, excursões em terra, bebidas e gratificações durante o cruzeiro, pequeno-almoço no hotel em Auckland, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]