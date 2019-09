Cruzeiro nos Emirados Árabes Unidos

Este cruzeiro a bordo do novíssimo navio MSC Bellissima fará um percurso que o levará a conhecer as maravilhas do fascinante Oriente, com intrincadas ruelas que contam histórias das 1001 Noites e o futurismo arquitectónico espelhado nos arranha-céus incríveis e centros comerciais.

Com voos directos do Porto para o Dubai na companhia Emirates, esta viagem de 7 noites percorrerá os Emirados Árabes Unidos (Dubai, Abu Dhabi, Khasab e a incrível ilha Sir Bani Yas), o Bahrain, Muscat e o Qatar, com regresso ao Dubai para pernoitar e embarcar, depois, com regresso ao Porto.

Com um preço de 1 299€ por pessoa em alojamento duplo, este pacote inclui passagem aérea Porto/Dubai/Porto com direito a 25 Kgs de bagagem de porão, transporte aeroporto/hotel/navio, 1 noite de estadia no Dubai, 7 noites de cruzeiro com pacote de bebidas, tudo incluído, 24H em camarote duplo interior Cat. Bella e entradas conforme o programa, com guias locais em português ou espanhol (mediante disponibilidade), taxas de cidade turismo, serviço e taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração).

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo desde o Funchal, seguro, taxas portuárias (220€), quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

