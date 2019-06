Cruzeiro no Adriático no ms Veendam

Se ainda não planeou as férias para o Verão, aproveite esta oportunidade para fazer um cruzeiro pelo Adriático.

Com partidas de 20 de Junho a 7 de Agosto, este cruzeiro oferece a hipótese de incluir a viagem Lisboa/Veneza para depois embarcar no navio ms Veendam e iniciar o percurso que o levará pela Itália, Croácia, Grécia, Turquia e Malta.

A viagem de 12 noites incluirá paragens em Split, Dubrovnik (Croácia), Corfu, Katakolon, Souda (Grécia), Kusadasi (Turquia), Valletta, Gozo (Malta), Sicília, Salerno e chegada a Civitavecchia/Roma com embarque em voo rumo a Lisboa.

Os preços por pessoa, em ocupação dupla, variam consoante o tipo de pacote e alojamento escolhido:

Só cruzeiro: 999€ em camarote interior categoria N e 1.129€ em camarote exterior categoria G;

Pacote voo + cruzeiro: 1 599€ em camarote interior categoria N ou 1 735€ em camarote exterior categoria G.

Os valores incluem passagem aérea Lisboa/Veneza-Roma/Lisboa em classe económica com direito a 23 Kgs de bagagem de porão (no caso do pacote completo), transporte aeroporto/porto/aeroporto, 12 noites de cruzeiro no tipo de camarote escolhido em regime de pensão completa, taxas portuárias e de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro. Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo desde o Funchal, excursões em terra, bebidas, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]