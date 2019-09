Cruzeiro nas Caraíbas em Tudo Incluído - 2020

Com 2019 a chegar ao fim, invista já nas férias do próximo ano (2020), e escolha um cruzeiro “muy caliente” pelas Caraíbas, a bordo do navio Costa Favolosa, percorrendo a República Dominicana, as Ilhas Virgens e as Antilhas.

Com partidas de La Romana entre 6 de Janeiro e 16 de Março, esta viagem de 8 dias/7 noites conta com voo desde Madrid e passagem por La Romana, Isla Catalina (República Dominicana), Tórtola (Ilhas Virgens), St. Maarten, Martinica, Guadalupe (Antilhas), terminando em La Romana com regresso a Madrid.

Com um preço de 1 369€ por pessoa, em alojamento duplo, este cruzeiro inclui voo directo Madrid / La Romana / Madrid, transferes aeroporto/navio/aeroporto, viagem de 7 noites em camarote duplo interior em Tudo Incluído, pacote de bebidas “Piú Custo”, taxas de embarque, quota de serviço, taxas de aeroporto (sujeitas a alteração) e Seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]